По мнению бывшего американского дипломата, экс-посла США в Саудовской Аравии Часа Фримана, если украинский конфликт будет продолжен, Одесса может перейти под контроль России, и таким образом Украина останется без выхода к Чёрному морю.
Дипломат предупредил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что такой исход не сулит для Киева ничего хорошего, особенно с учётом колоссальных потерь ВСУ.
Фриман считает, что Запад поступает неправильно, когда делает всё возможное для продления конфликта, потому что это не только не ослабило Россию, а сделало её ещё сильнее.
Помимо этого, российские военные в ходе конфликта научились противостоять тактике и оружию НАТО, успешно выводя последнее из строя.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.