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Бывший дипломат Фриман уверен, что ВС РФ отрежут Украину от Чёрного моря

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Мир

По мнению бывшего американского дипломата, экс-посла США в Саудовской Аравии Часа Фримана, если украинский конфликт будет продолжен, Одесса может перейти под контроль России, и таким образом Украина останется без выхода к Чёрному морю.

Бывший дипломат Фриман уверен, что ВС РФ отрежут Украину от Чёрного моря
Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0

Дипломат предупредил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что такой исход не сулит для Киева ничего хорошего, особенно с учётом колоссальных потерь ВСУ.

Фриман считает, что Запад поступает неправильно, когда делает всё возможное для продления конфликта, потому что это не только не ослабило Россию, а сделало её ещё сильнее.

Помимо этого, российские военные в ходе конфликта научились противостоять тактике и оружию НАТО, успешно выводя последнее из строя.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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