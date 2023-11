Your browser does not support the audio element.

По мнению бывшего американского дипломата, экс-посла США в Саудовской Аравии Часа Фримана, если украинский конфликт будет продолжен, Одесса может перейти под контроль России, и таким образом Украина останется без выхода к Чёрному морю.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0