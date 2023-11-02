Армянский вице-спикер придумал, как избежать требований международного права

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Армения хочет, чтобы Россия подписала межгосударственное соглашение, позволяющее обойти некоторые положения Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сегодня на встрече с журналистами сказал вице-спикер парламента азиатского государства Акоп Аршакян.

Фото: minsvyaz.ru

Армянский политик напомнил, что Кремль уже получил предложение от Еревана, касающееся заключения двухстороннего соглашения, благодаря которому правоотношения Армении и Российской Федерации не будут проверяться в международных структурах. При этом Аршакян добавил, что пока Москва не дала ответа: ни положительного, ни отрицательного.

Идея Аршакяна уже подверглась критике. Так, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин считает – серьёзно рассматривать такие «обходные пути» не следует. Дипломат обратил внимание на то, что услугами МУС можно воспользоваться, и не подписывая Римский статут, однако Армения на это не пошла.

Ратификация международного договора в начале октября армянским президентом Ваагном Хачатуряном вызвала бурные обсуждения в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил – данный шаг нельзя назвать дружественным и положительно влияющим на партнёрство соседних государств. Москву возмутило стремление Армении присоединиться к МУС – инстанции, которая весной выдала ордер на арест Владимира Путина.