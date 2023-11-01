Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к жителям Танзании, чтобы выразить свои извинения за немецкую колониальную оккупацию, произошедшую в начале XX века, сообщают "Аргументы и Факты".
Он прибыл в город Сонгеа и вспомнил события во времена войны Маджи-Маджи, которая разразилась в 1906 году. В те далекие дни колониальные силы Германии казнили вождя Сонгеа и 66 его сторонников.
"Я скорблю вместе с вами о вожде Сонгеа и других казненных. Как президент Германии я хотел бы попросить у вас прощения за то, что немцы сделали с вашими предками здесь", — заявил президент.
Штайнмайер также признал свой стыд перед поступками немецких колониальных солдат и заверил жителей Танзании, что Германия готова совместно с ними искать ответы на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа.
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