Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к жителям Танзании, чтобы выразить свои извинения за немецкую колониальную оккупацию, произошедшую в начале XX века, сообщают "Аргументы и Факты".

Фото: Openverse by Medienmagazin pro is licensed under CC BY-SA 2.0