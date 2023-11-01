Политолог Золотарёв: ближневосточный конфликт сильно ударит по Украине

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На фоне ближневосточного конфликта Украине придётся привыкать к сокращению западной помощи, заявил политолог Андрей Золотарёв. По его мнению, США и союзники вряд ли свернут её полностью, но сделают жёсткое "обрезание".

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам Золотарёва, перспектива в финансировании киевского режима Западом всё "грустнее и грустнее".

"Перспектива рисуется грустнее грустного — в части финансовой и военной помощи. Я считаю, её не свернут полностью, но сделают обрезание, и такое, что всем будет больно", — заявил политолог в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ"*.

Он подчеркнул, что это станет серьёзным ударом по Киеву, и союзники Незалежной могут вынудить президента страны Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесён в перечень террористов и экстремистов.

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