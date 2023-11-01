На фоне ближневосточного конфликта Украине придётся привыкать к сокращению западной помощи, заявил политолог Андрей Золотарёв. По его мнению, США и союзники вряд ли свернут её полностью, но сделают жёсткое "обрезание".
По словам Золотарёва, перспектива в финансировании киевского режима Западом всё "грустнее и грустнее".
"Перспектива рисуется грустнее грустного — в части финансовой и военной помощи. Я считаю, её не свернут полностью, но сделают обрезание, и такое, что всем будет больно", — заявил политолог в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ"*.
Он подчеркнул, что это станет серьёзным ударом по Киеву, и союзники Незалежной могут вынудить президента страны Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесён в перечень террористов и экстремистов.
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