Американское издание BI: беспилотники ВСУ "низшего сорта". Украина отстала от России в качестве БПЛА

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Украинские БПЛА собраны из запчастей "низшего сорта" и без внимания к деталям, заявила аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг. По её словам, Незалежная серьёзно отстаёт от России в производстве и "войне дронов".

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Как уточнила аналитик, беспилотные летательные аппараты — будущее войны.

"Украина далеко позади России в плане дронов, а ведь они — это будущее войны, — пояснила Хэринг в интервью Bussiness Insider. — Они (украинские БПЛА. — Прим. ред.) низшего сорта. <…>. Сделаны без внимания к деталям".

По словам аналитика, она лично была в украинской школе, где обучают операторов БПЛА ВСУ. По словам Хэринг, всё оборудование низкого качества, и работать на нём очень сложно.

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