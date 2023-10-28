Солдаты ВСУ жалуются на пренебрежительное отношение Запада

Украинские военные жалуются, что Запад заставляет их участвовать в боевых действиях без необходимой воздушной поддержки, заявила аналитик Атлантического Совета Мелинда Хэринг в интервью Business Insider, сообщает РИА Новости.
"Мы не можем продолжать действовать без поддержки с воздуха. Нельзя требовать этого от нас", — такие заявления украинских военных приводит эксперт.
BI также отмечает, что солдаты Вооруженных Сил Украины обвиняют Запад в недооценке жизней украинских военных.
"Вы не можете просить нас сражаться так, как вы сами не согласились бы сражаться", — говорят украинцы Хэринг.
Согласно словам аналитика, военнослужащие ВСУ также высказывают обвинения в адрес украинского общества за недостаточную серьезность в отношении конфликта.
Они считают, что небольшая часть населения "переоценивает ситуацию", в то время как большая часть людей продолжает наслаждаться жизнью в тылу.
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