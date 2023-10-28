Bloomberg: союзники США волнуются из-за способности Штатов помогать одновременно Украине и Израилю

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Европейские союзники Вашингтона сомневаются, что США смогут одновременно помочь Украине и Израилю, заявили аналитики.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Чиновники из ЕС "волнуются", что у оборонной промышленности Штатов не хватит мощности.

По данным аналитиков, европейские политики сомневаются, что Вашингтон сможет обеспечить всем необходимым украинскую и израильскую армию, не потеряв при этом возможность для собственной защиты.

"Всплеск одновременных вызовов ограничивает способность США отвечать (на них. — Прим. ред.), а их (США. — Прим. ред.) оборонная промышленность силится произвести достаточное количество оружия для всех этих конфликтов, — пишут аналитики Bloomberg. — В столицах Европы и Азии чиновники всё сильнее волнуются".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.