Европейские союзники Вашингтона сомневаются, что США смогут одновременно помочь Украине и Израилю, заявили аналитики.
Чиновники из ЕС "волнуются", что у оборонной промышленности Штатов не хватит мощности.
По данным аналитиков, европейские политики сомневаются, что Вашингтон сможет обеспечить всем необходимым украинскую и израильскую армию, не потеряв при этом возможность для собственной защиты.
"Всплеск одновременных вызовов ограничивает способность США отвечать (на них. — Прим. ред.), а их (США. — Прим. ред.) оборонная промышленность силится произвести достаточное количество оружия для всех этих конфликтов, — пишут аналитики Bloomberg. — В столицах Европы и Азии чиновники всё сильнее волнуются".
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