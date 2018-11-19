Браудера объявят во всемирный розыск с арестом активов

На основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера заведено уголовное дело, об этом сообщили в Генпрокуратуре. Ему приписывается создание преступного общества.

Известно, что Москва планирует объявить Браудера в международный розыск, пользуясь конценцией ООН о транснациональных финансовых преступлениях. Компании Кипра, Швейцарии и Латвии, использовавшиеся Браудером для отмывания и обналичивания нескольких сотен миллионов долларов, установлены.

Также в заявлении Генеральной прокуратуры сообщается, что в телах умерших подельников Браудера были найдены следы токсичных веществ, в том числе — в организме аудитора Сергея Магницкого, смерть которого в одном из московских СИЗО получила широкий общественный резонанс и стала причиной создания США санкционного Списка Магнитского. На основании новых данных прокуратура предполагает, что Магницкий был "заказан" и устранён по приказу Браудера. Приговор по делу Магницкого может быть отменён, а расследование возобновлено.

Стало известно, что Россия направляла в США 1100-страничный доклад о преступлениях Браудера, ответа на который до сих пор не последовало.

Уильям Браудер — в недавнем прошлом крупнейший иностранный инвестор на фондовом рынке России. С 2005 года ему был запрещён въезд в Россию. В 2013 был заочно приговорён к 9 годам лишения свободы за неуплату налогов на сумму 4 млрд рублей.

По информации суда, Сергей Магницкий по указанию Браудера занимался финансовыми махинациями, позволявшими Hermitage Capital обходить налоговые обязательства, действующие на территории России.

"Правда.Ру" следит за развитием ситуации в деле Браудера уже больше десяти лет. Ранее мы сообщали о том, что финансиста подозревают в хищении акций "Газпрома" на сумму более 3 миллиардов рублей, а также диалогах России с Интерполом по поводу международного розыска главы Hermitage Capital. В том числе, вину Браудера признали и США.

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