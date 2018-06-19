Украина заморозила активы "Газпрома" через британский суд

Лондонский суд принял решение о замораживании активов "Газпрома" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

По данным пресс-службы компании "Нафтогаз Украины", 18 июня по запросу "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона выдал ордер о замораживании активов против "Газпрома" в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража".

Таким образом, в течение 48 часов с момента получения судебного приказа "Газпром" должен предоставить "Нафтогазу" список своих активов, размещенных на территории Англии и Уэльса, стоимость которых превышает $50 тыс.

Как пишет ТАСС, суд также ввел ряд ограничений для "Газпрома", связанных с возможным изменением стоимости активов российской компании в указанных странах.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение выплатить бонусы правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже.

Речь идет о положительном решении по иску к российскому "Газпромому", пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источник в "Нафтогазе".

По его словам, соответствующее решение принято за выигрыш второй части судебного противостояния - так называемого "транзитного" контракта.

Отмечается, что утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов).

Несмотря на то, что "Газпром" по этому решению не заплатил ни копейки, так как уже оспорил его, сейчас уже выплачено 20 млн долларов. Cообщается, что остальные 25,6 млн долларов будут выплачены только после фактического выполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража о необходимости выплаты "Нафтогаза" 2,56 млрд долларов.

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