Франция не Америка: в Париже заявили о разных ценностях с США

Французская сторона прокомментировал сделанное ранее заявление президента США Дональда Трампа, который, критикуя иммиграционную политику Евросоюза, заявил, что США не допустят в своей стране того, что позволяет Европа.

Официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво отметил, что Франция не разделяет взгляд США на жизненные ценности, в том числе — в вопросе миграции. "У нас другая модель цивилизации", — сказал он. По его словам, которые цитирует ТАСС, задача Франции — защищать европейские идеалы, которые являются идеалами мира и свободы.

Напомним, что в понедельник президиум баварской партии ХСС (Христианско-социальный союз) единогласно поддержал запрет на въезд в Германию лиц, которым запрещается пребывание в стране или которые зарегистрированы как беженцы в других странах Европейского союза. Помимо этого, партия единогласно поставила канцлеру Германии Ангеле Меркель ультиматум, дав ей только две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции.

Меркель в этой ситуации оставалось либо уволить Хорста Зеехофера с занимаемого им поста, либо сложить свои полномочия. Она предпочла согласиться на выдвинутые условия.

Как ранее писала "Правда.Ру", Германия пребывает в возмущении после изнасилования и убийства беженцем из Ирака 14-летней девочки. И гнев этот направлен в сторону канцлера Ангелы Меркель с ее политикой "открытых дверей" для мигрантов.

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