Кива: Зеленский растерян и напуган, вокруг него сотни тысяч обезумевших людей с оружием

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Сейчас, когда США переключились с Киева на Тель-Авив, создаются условия для Третьей мировой, подготовленая американскими спецслужбами.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

И пока наземная операция ЦАХАЛ может закончиться войной со всем исламским миром, на Украине сложились факторы для переворота и смещения Зеленского.

Об этом сообщил экс-депутат Рады Илья Кива.

Все осознали, что поддержка прекращена, а это скорая капитуляция, и поэтому переворот и переговоры с Москвой о мире — единственный выход для украинских элит.

"Сам Владимир Зеленский растерян и напуган, он осознает, что теряет контроль, а вокруг него сотни тысяч разъярённых и обезумевших людей с оружием в руках. Нужен триггер, кто-то должен поджечь спичку и тогда это подорвёт все изнутри", — отметил бывший нардеп.

По его словам, на Западной Украине сильны антисемитские настроения, там прекрасно понимают, что евреи могут вернуться на освободившиеся мобилизацией земли. И Зеленского уже открыто обвиняют, что он специально спровоцировал войну, чтоб очистить территорию под "новых граждан".