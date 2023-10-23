Жёсткая риторика Тегерана в адрес Тель-Авива не говорит о том, что Иран намерен ввязаться в войну, заявили аналитики.
По их мнению, все "выпады" иранских властей нужны, чтобы удержать власть в регионе и сохранить репутацию. Что же касается реальных боевых действий, то Тегерану это не нужно.
"Иран, давний сторонник правящего в Газе ХАМАСа, оказался в затруднительном положении, пытаясь справиться с нарастающим кризисом, по словам девяти иранских чиновников, непосредственно знакомых с мышлением духовного истеблишмента", — пишет Reuters.
Иран стоит перед сложным выбором в отношении своей политики. С одной стороны, государству следует избегать вовлечения в конфликты на Ближнем Востоке, однако это может подорвать его авторитет и религиозное лидерство.
С другой стороны, возможен вариант открытого конфликта с Израилем, но такой шаг, вероятно, приведёт к ещё большей катастрофе, резюмировали авторы.
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