Израиль откажется от планов по проведению наземной операции в Газе, если военные ХАМАС освободят пленных и примут решение о безоговорочной сдаче, следует из заявления пресс-секретаря ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса.
По его словам, в ином случае израильской армии придётся начать операцию в секторе Газа, поскольку в заложниках у ХАМАС остаются более 200 граждан Израиля.
Как пояснил Конрикус, если бы представители палестинского движения объявили о том, что сдаются, боевые действия завершились бы.
При этом в интервью радиостанции ABC пресс-секретарь ЦАХАЛ не смог рассказать, чего хочет израильская армия в первую очередь — уничтожить ХАМАС или освободить заложников.
Ранее командующий ВВС Израиля Томер Бар сообщил, что авиация страны планирует измотать ХАМАС до начала наземной операции в секторе Газа.
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