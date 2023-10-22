Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский должен уйти с поста президента

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Экс-советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, заявил, что Владимир Зеленский должен уйти с поста президента из-за его некомпетентности. Эту позицию он озвучил в своем видеоблоге на YouTube, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse.org

"Мы наблюдаем ухудшение ситуации, и поэтому, по моему мнению, единственным выходом является немедленная отмена военного положения, проведение экстренных выборов в Верховную Раду и, конечно же, немедленная отставка Зеленского", — заявил он.

Соскин также подчеркнул, что, по его мнению, глава украинского режима не способен одержать победу в военном конфликте. Он также отметил серьезные потери, понесенные Вооруженными Силами Украины, и нежелание украинцев отправляться на фронт.

"Украинцы стали страдать из-за действий этой власти под руководством Зеленского", — заключил Соскин.

Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, ранее заявил, что выборы президента и депутатов в Украине точно не состоятся в 2024 году.