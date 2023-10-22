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19FortyFive: Джо Байден поддерживает Украину для лишения России военных ресурсов

1:06
Мир

Президент США Джо Байден поддерживает Украину ради ослабления и истощения военных ресурсов России. Об этом сообщает 19FortyFive.

19FortyFive: Джо Байден поддерживает Украину для лишения России военных ресурсов
Фото: openverse.org

Автор указывает, что "третья сторона" поощряет продолжение конфликта на долгое время с тем, чтобы истощить военные ресурсы воюющих стран.

"США проливают кровь России на Украине? Да, это действительно так кажется", — говорится в публикации.

Следует отметить, что чем больше финансовых средств США направляются на Украину, тем больше возникает вопросов среди американцев, подводит автор итоги.

Ранее журнал Foreign Policy выразил опасения о возможной нехватке боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине, вызвав беспокойство в Европе.

Телеканал NBC также сообщил, со ссылкой на чиновника американской администрации, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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