Президент США Джо Байден поддерживает Украину ради ослабления и истощения военных ресурсов России. Об этом сообщает 19FortyFive.
Автор указывает, что "третья сторона" поощряет продолжение конфликта на долгое время с тем, чтобы истощить военные ресурсы воюющих стран.
"США проливают кровь России на Украине? Да, это действительно так кажется", — говорится в публикации.
Следует отметить, что чем больше финансовых средств США направляются на Украину, тем больше возникает вопросов среди американцев, подводит автор итоги.
Ранее журнал Foreign Policy выразил опасения о возможной нехватке боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине, вызвав беспокойство в Европе.
Телеканал NBC также сообщил, со ссылкой на чиновника американской администрации, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.