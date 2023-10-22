В Нью-Йорке несколько тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины

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В субботу несколько тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы выразить свою поддержку Палестине и призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент ТАСС, находящийся на месте событий.

Фото: openverse

Манифестация прошла в районе Бэй-Ридж в Бруклине, где проживает одна из исламских общин мегаполиса. Улицы в этом районе были временно перекрыты, и множество полицейских офицеров следили за порядком. Митингующие заполнили несколько улиц, и обстановка оставалась мирной, без вмешательства правоохранительных органов.

На плакатах демонстрантов были не только призывы в поддержку Палестины, но и требования прекратить военную помощь Израилю со стороны американской администрации.

Многие участники акции пришли с детьми, и большинство из них несли флаги Палестины. Местные магазины и добровольцы предоставляли бесплатно бутылки с водой и размещали символику, выражающую поддержку Палестины на своих витринах.