Искусственный интеллект научился диагностировать диабет по голосу человека за 10 секунд

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Учёные Канады создали инструмент на базе нейросети, который умеет определять диабет второго типа по голосу человека.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Создатели механизма на базе искусственного интеллекта говорят, что нейросеть способна за 10 секунд диагностировать сахарный диабет 2-го типа. С помощью анализа ИИ можно также узнать о состоянии здоровья человека.

Правильность диагноза нейросети приближается к 90%.

ИИ анализирует тембр, интенсивность, громкость и другие ппараметры голоса.

По информации Международной диабетической федерации, каждый второй человек с диабетом не догадывается о своём заболевании.

Ранее сообщалось, что эндокринолог назвала первые признаки сахарного диабета.