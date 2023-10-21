Учёные Канады создали инструмент на базе нейросети, который умеет определять диабет второго типа по голосу человека.
Создатели механизма на базе искусственного интеллекта говорят, что нейросеть способна за 10 секунд диагностировать сахарный диабет 2-го типа. С помощью анализа ИИ можно также узнать о состоянии здоровья человека.
Правильность диагноза нейросети приближается к 90%.
ИИ анализирует тембр, интенсивность, громкость и другие ппараметры голоса.
По информации Международной диабетической федерации, каждый второй человек с диабетом не догадывается о своём заболевании.
Ранее сообщалось, что эндокринолог назвала первые признаки сахарного диабета.
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