Врач-диетолог, эндокринолог Ирина Пожалостина рассказала, по каким признакам можно узнать о надвигающемся сахарном диабете.
Медик объяснила, что диабет возникает из-за снижения чувствительности клеток организма к инсулину. Усугубляет положение наличие лишнего веса.
Ранее эндокринолог Зарема Джатдоева объяснила, что поедание сладкого не вызывает развитие диабета.
Эксперт в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что часто сахарный диабет II типа никак не проявляется. При более существенном повышении уровня глюкозы в крови человек, по словам специалиста, может чувствовать жажду и сухость во рту, испытывать частые позывы к мочеспусканию. Может появиться зуд кожи и половых органов.
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