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Эндокринолог назвала первые признаки сахарного диабета: зуд кожи и сухость во рту

Здоровье

Врач-диетолог, эндокринолог Ирина Пожалостина рассказала, по каким признакам можно узнать о надвигающемся сахарном диабете.

Эндокринолог назвала первые признаки сахарного диабета: зуд кожи и сухость во рту
Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Медик объяснила, что диабет возникает из-за снижения чувствительности клеток организма к инсулину. Усугубляет положение наличие лишнего веса.

Ранее эндокринолог Зарема Джатдоева объяснила, что поедание сладкого не вызывает развитие диабета.

Эксперт в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что часто сахарный диабет II типа никак не проявляется. При более существенном повышении уровня глюкозы в крови человек, по словам специалиста, может чувствовать жажду и сухость во рту, испытывать частые позывы к мочеспусканию. Может появиться зуд кожи и половых органов.

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Симптомы сахарного диабета
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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