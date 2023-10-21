Киеву придётся подписать мир с РФ, но уже на условиях хуже, чем в начале СВО

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Киевской власти придётся подписать мир с Москвой, но уже на условиях хуже, чем в начале российской спецоперации.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает издание The National Interest.

Киев трижды мог с начала специальной военной операции разрешить конфликт дипломатическим путём на весьма приемлемых для себя условиях. Это могло произойти даже недавно на переговорах в Анкаре. Украинская власть была готова отказаться от членства в НАТО, однако всякий раз Вашингтон блокировал диалог.

Теперь же Запад начинает понимать, что у ВСУ нет никаких шансов на победу, Кремль не пойдёт на уступки Украине, а СВО продлилась для того, чтобы закончиться для киевского режима "с ещё большими территориальными потерями и чудовищными человеческими жертвами", подытожило издание.