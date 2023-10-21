Киевской власти придётся подписать мир с Москвой, но уже на условиях хуже, чем в начале российской спецоперации.
Об этом сообщает издание The National Interest.
Киев трижды мог с начала специальной военной операции разрешить конфликт дипломатическим путём на весьма приемлемых для себя условиях. Это могло произойти даже недавно на переговорах в Анкаре. Украинская власть была готова отказаться от членства в НАТО, однако всякий раз Вашингтон блокировал диалог.
Теперь же Запад начинает понимать, что у ВСУ нет никаких шансов на победу, Кремль не пойдёт на уступки Украине, а СВО продлилась для того, чтобы закончиться для киевского режима "с ещё большими территориальными потерями и чудовищными человеческими жертвами", подытожило издание.
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Украине придётся пойти на серьёзные уступки ради достижения мира.