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Член правящей партии Израиля заявил, что Россия "заплатит" за поддержку ХАМАС

0:43
Мир

Представитель правящей партии Израиля Амир Вейтман в эфире RT пригрозил России расплатой за поддержку боевиков ХАМАС.

Член правящей партии Израиля заявил, что Россия "заплатит" за поддержку ХАМАС
Фото: Министерство обороны Израиля

Член правящей партии Израиля обвинил Россию в том, что она поддерживает нацистов, стремящихся устроить геноцид.

"Россия заплатит за это. Мы выиграем эту войну. После этого мы не забудем, что вы делаете", — заявил Вейтман.

В эфире журналисты RT рассказывали о трагических событиях в секторе Газа. 

Вейтман назвал обвинения Израиля в ударе по палестинской больнице вражеской пропагандой.

Ранее Биньямин Нетаньяху анонсировал "мощный удар" Израиля по врагам.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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