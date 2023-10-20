Член правящей партии Израиля заявил, что Россия "заплатит" за поддержку ХАМАС

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Представитель правящей партии Израиля Амир Вейтман в эфире RT пригрозил России расплатой за поддержку боевиков ХАМАС.

Фото: Министерство обороны Израиля

Член правящей партии Израиля обвинил Россию в том, что она поддерживает нацистов, стремящихся устроить геноцид.

"Россия заплатит за это. Мы выиграем эту войну. После этого мы не забудем, что вы делаете", — заявил Вейтман.

В эфире журналисты RT рассказывали о трагических событиях в секторе Газа.

Вейтман назвал обвинения Израиля в ударе по палестинской больнице вражеской пропагандой.

Ранее Биньямин Нетаньяху анонсировал "мощный удар" Израиля по врагам.