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Обозреватель Иван Бер рассказал, что Украина может остаться без финансовой поддержки США

1:38
Мир

Интерес США к Украине снижается, вызывая беспокойство у киевских властей. Недавние заявления ограничения поддержки ВСУ со стороны Вашингтона вызывают обеспокоенность о конце американской поддержки. Такой сценарий может оставить Украину с российской армией в одиночестве. Об этом рассказал обозреватель Телеканала "360" Иван Бер.

Обозреватель Иван Бер рассказал, что Украина может остаться без финансовой поддержки США
Фото: openverse

Ранее в Белом доме обещали "помогать Украине, сколько потребуется." Однако представитель нацбезопасности США Джон Кирби объявил, что невозможно обеспечивать бесконечную поддержку Украины, отмечает Телеканал "360".

Недавно Джо Байден пообещал Израилю дополнительную помощь, возможно, за счёт сокращения помощи ВСУ. Это вызвало неодобрение на Украине и подняло вопросы о том, насколько долго Киев может оставаться полагающимся на внешнюю поддержку и вооружение.

В попытке сохранить помощь ВСУ предприняли неудачную попытку атаки Крыма ракетой C-200. Это вызвало волну негодования на Украине и недовольство среди населения.

С учётом ограниченности ресурсов США будут вынуждены выбирать, кому из двух стран оказать приоритетную поддержку.

"У Израиля есть ядерное оружие, а еще куча врагов вокруг, поэтому там не будут раздумывать о правильности и используют его, если потребует того ситуация. На фоне этого США лучше помогут вооружением и деньгами, лишь бы пока не использовали ядерное оружие", — отмечает Бер.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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