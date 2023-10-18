Во Франции около 80% респондентов готовы снизить интенсивность отопления

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Большинство жителей Франции выразили беспокойство в связи с высокими ценами на энергию, 79% из них готовы уменьшить интенсивность отопления в этом зимнем сезоне, согласно ежегодному опросу, проведенному независимой государственной организацией "Национальный энергетический посредник" (Mediateur nationale de l'energie), сообщает ТАСС.

Фото: Openverse

В опросе отмечается, что в прошлом году, когда из-за профилактического отключения большинства из 54 атомных реакторов в стране возникли обсуждения отключения электроэнергии и резкого роста счетов за газ и электричество, 69% респондентов были готовы сократить интенсивность отопления.

В условиях роста цен на энергетические ресурсы власти Франции ввели так называемый "тарифный щит", предоставляя частичную компенсацию для смягчения увеличения стоимости электроэнергии и газа. Министр по вопросам энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что эта мера будет продлена до 2024 года, накануне проведения опроса.

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