Глава МИД Израиля Эли Коэн рассказал, что будет с сектором Газа после того, как армия Израиля проведёт там военную операцию.
Коэн заявил, что итогом противостояния Израиля и боевиков ХАМАС станет уменьшение территории сектора Газа.
"Мы полны решимости свергнуть режим ХАМАС, это наше обязательство перед убитыми. Площадь сектора Газа уменьшится в конце кампании", — заявил министр иностранных дел Израиля в интервью израильскому телевидению.
Аналитики предположили, что речь идёт о создании в секторе Газа "буферной зоны" для защиты пограничных районов страны.
Ранее Джозеф Байден рассказал о "секретном оружии" израильтян.
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