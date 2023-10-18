Глава МИД Израиля заявил, что площадь сектора Газа уменьшиться после военной кампании

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Глава МИД Израиля Эли Коэн рассказал, что будет с сектором Газа после того, как армия Израиля проведёт там военную операцию.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Коэн заявил, что итогом противостояния Израиля и боевиков ХАМАС станет уменьшение территории сектора Газа.

"Мы полны решимости свергнуть режим ХАМАС, это наше обязательство перед убитыми. Площадь сектора Газа уменьшится в конце кампании", — заявил министр иностранных дел Израиля в интервью израильскому телевидению.

Аналитики предположили, что речь идёт о создании в секторе Газа "буферной зоны" для защиты пограничных районов страны.

Ранее Джозеф Байден рассказал о "секретном оружии" израильтян.