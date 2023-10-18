Спецоперация Вооруженных Сил России на Украине оказала существенное воздействие на вооруженные силы Европы. Например, Финляндия увеличила расходы на военное оборудование до уровня, не виданного за последние 60 лет, близко к установленному НАТО стандарту в 2% ВВП. В то время как Швеция, хотя и планирует вступить в НАТО, не спешит сделать этот шаг.
Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, почему США стремятся сохранить влияние в Европе. Он также выразил мнение, что предсказать, что произойдет в будущем, довольно сложно.
Литовкин также отметил, что проведение военных учений в странах Прибалтики усилилось в последнее время. Эти учения проходят в регионе, так как НАТО использует эти территории для своих учений и поддержания уверенности в своей оборонной способности.
Согласно мнению эксперта, страны Прибалтики и Скандинавии будут продолжать поддерживать НАТО и создавать оборонные форпосты против России.
Касательно вступления в НАТО Литовкин подчеркнул: "Когда страна присоединяется к НАТО, она утрачивает часть своей суверенности и независимости, оказываясь под контролем США. НАТО служит инструментом Вашингтона для управления Европой".
Только Швеция, Швейцария и Сербия пока остаются вне НАТО в Европейском Союзе, но давление на них не ослабевает. Но, как отметил Литовкин, в настоящее время ни одна страна не вышла из НАТО, и маловероятно, что в ближайшем будущем это произойдет.
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