Житель Варшавы воровал в торговых центрах, притворяясь манекеном

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Житель Варшавы притворялся манекеном в торговых центрах для того, чтобы после их закрытия спокойно брать в торговых отделах всё, что нравится. Об этом рассказал представитель полиции города Роберт Шумята.

Фото: "Stepping out of the Shadows" by włodi is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Молодому вору пришла в голову необычная идея, он решил грабить магазины в торговых центрах Варшавы. Он притворялся манекеном в витринах магазина. Когда торговый центр закрывали, он выходил на охоту", — рассказал сотрудник правоохранительных органов журналистам.

После того, как торговые центры закрывались на ночь, злоумышленник ел и пил в ресторанах и барах, а также брал дорогую одежду в брендовых бутиках.

Однако в один прекрасный день вора заметили охранники, которые и сдали его полиции. Выяснилось, что 22-летний житель Варшавы уже довольно давно промышляет подобным образом, и этот торговый центр был у него уже не первым "местом охоты".

Теперь вор арестован на 3 месяца. После суда его могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет.