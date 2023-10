Your browser does not support the audio element.

Житель Варшавы притворялся манекеном в торговых центрах для того, чтобы после их закрытия спокойно брать в торговых отделах всё, что нравится. Об этом рассказал представитель полиции города Роберт Шумята.

Фото: "Stepping out of the Shadows" by włodi is licensed under CC BY-SA 2.0.