Суд в Киеве вынес приговор пяти беркутовцам по делу о расстреле 48 протестующих на Майдане

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Святошинский районный суд Киева объявил приговор по делу времён Майдана — расстрелу 48 участников протеста. События происходили в феврале 2014 года на Институтской.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Украинские СМИ сообщают, что пятерых бывших сотрудников киевского полка милиции "Беркут" осудили по делу о расстреле протестующих.

Олега Янишевского приговорили к пожизненному сроку, Сергея Зинченко и Вячеслава Аброськина - к 15 годам заключения, Александра Маринченко - к пяти годам. В отношении Сергея Тамтуры вынесли оправдательный вердикт.

В суде находились лишь двое — Маринченко и Тамтура. Остальные обвиняемые были переданы боевикам ОРДЛО в рамках договорённостей по обмену пленными в 2019 году. На Украине они числятся в розыске.

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