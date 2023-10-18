Святошинский районный суд Киева объявил приговор по делу времён Майдана — расстрелу 48 участников протеста. События происходили в феврале 2014 года на Институтской.
Украинские СМИ сообщают, что пятерых бывших сотрудников киевского полка милиции "Беркут" осудили по делу о расстреле протестующих.
Олега Янишевского приговорили к пожизненному сроку, Сергея Зинченко и Вячеслава Аброськина - к 15 годам заключения, Александра Маринченко - к пяти годам. В отношении Сергея Тамтуры вынесли оправдательный вердикт.
В суде находились лишь двое — Маринченко и Тамтура. Остальные обвиняемые были переданы боевикам ОРДЛО в рамках договорённостей по обмену пленными в 2019 году. На Украине они числятся в розыске.
Ранее политолог Сергей Марков рассказал, чем отличается переворот в Нигере от украинского Майдана.
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Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?