Израиль ведет переговоры со SpaceX об использовании Starlink

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В настоящее время Израиль ведет переговоры с компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску, об изучении возможности использования спутниковой системы связи Starlink в качестве средства усиления своих услуг связи в военное время. Агентство Bloomberg сообщило об этом событии со ссылкой на источник в Министерстве связи Израиля.

Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

"Израиль ведет переговоры с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX об использовании Starlink для улучшения связи в военное время в преддверии ожидаемой наземной операции в секторе Газа" — согласно отчету.

Источник подчеркнул, что спутниковая сеть Starlink будет служить резервным решением, и Израиль намерен использовать ее только в случае сбоев в своих существующих системах связи. В этом контексте Израиль рассматривает соглашение со SpaceX как средство обеспечения бесперебойного доступа в Интернет в приграничных поселениях.

Одновременно источник Bloomberg указал, что Израиль планирует отключить интернет и телефонную связь в секторе Газа.

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