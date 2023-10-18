Президент Южной Осетии назвал агонией призыв Зеленского к руководству Грузии

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Предложение Владимира Зеленского начать боевые действия в Южной Осетии и Абхазии для "восстановления территориальной целостности" прокомментировал южноосетинский лидер Алан Гаглоев.

Фото: https://presidentruo.org

"Призыв Зеленского открыть "второй фронт" в Южной Осетии и Абхазии — это признак явной агонии, которую испытывает киевский режим", — сказал политик.

По словам Гаглоева, отправка тысяч граждан южноосетинского государства в зону СВО стала следствием распространения украинскими властями нацистской идеологии. ВСУ терпят колоссальные потери, поэтому и пытаются "втянуть в свою авантюру весь мир".