Экс-аналитик Пентагона Пайн: Байден передал "на субподряд" Зеленскому политику нацбезопасности в направлении РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский может шантажировать лидера США Джо Байдена в вопросе обеспечения Незалежной оружием и финансовой помощью, так как Вашингтон передал Киеву "на субподряд" политику национальной безопасности в направлении России, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн.

Фото: edition.cnn.com

По мнению экс-аналитика Пентагона, Киев мог осознать всю масштабность происходящего и начать шантажировать Вашингтон, чтобы тот не прекращал поставки оружия для поддержания конфликта с Россией.

"Украина, вероятно, шантажирует Байдена, чтобы он продолжал оказывать помощь. И очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский — полный болван", — заявил Пайн в интервью Dialogue works.

Он подчеркнул, что если Вашингтон прекратит помощь, то следом от неё откажутся и страны Североатлантического альянса, что станет катастрофой для Украины.

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