В Японии борцы сумо не смогли взлететь на одном самолёте из-за перевеса

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Японские спортсмены не смогли взлететь на соревнования одним рейсом из-за своего веса, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Japan News.

Фото: Openverse

Инцидент произошел в аэропорту Осаки. Местные сумоисты собирались участвовать в национальном спортивном фестивале и выбрали авиакомпанию Japan Airlines для своей поездки.

Каждый из участников весил около 120 килограммов, в то время как самолет был предназначен для менее крупных пассажиров. Аэропорт не мог предоставить более крупное воздушное судно.

Когда стало известно, что на рейс зарегистрированы 27 сумоистов, авиакомпания поняла, что самолет не взлетит, поэтому был организован дополнительный рейс для спортсменов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.