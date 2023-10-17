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В Японии борцы сумо не смогли взлететь на одном самолёте из-за перевеса

0:47
Мир

Японские спортсмены не смогли взлететь на соревнования одним рейсом из-за своего веса, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Japan News.

В Японии борцы сумо не смогли взлететь на одном самолёте из-за перевеса
Фото: Openverse

Инцидент произошел в аэропорту Осаки. Местные сумоисты собирались участвовать в национальном спортивном фестивале и выбрали авиакомпанию Japan Airlines для своей поездки.

Каждый из участников весил около 120 килограммов, в то время как самолет был предназначен для менее крупных пассажиров. Аэропорт не мог предоставить более крупное воздушное судно.

Когда стало известно, что на рейс зарегистрированы 27 сумоистов, авиакомпания поняла, что самолет не взлетит, поэтому был организован дополнительный рейс для спортсменов.

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БОЙЦЫ СУМО. Как они живут и тренируются / Самый большой сумоист в истории.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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