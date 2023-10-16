У берегов Турции сел на мель сухогруз шедший на Украину

Грузовое судно "Hesen M", следовавшее в Украину, село на мель у берегов Стамбула, сообщает Главное управление береговой охраны Турции.
Судно, длина которого составляет 107 метров, направлялось из турецкого порта Ялова в Украину и село на мель в Мраморном море недалеко от стамбульского района Малтепе. На помощь сухогрузу были направлены буксиры, и он плавает под флагом Коморских островов.
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