Правительство Израиля эвакуриуровало города Сдерот с населением 30 тысяч человек.
Израиль провёл первую в истории страны масштабную эвакуацию населения города, расположенного рядом с Сектором Газа, из-за угрозы обстрелов со стороны ХАМАС.
Жителям города предписали покинуть город до понедельника.
Эвакуация населения продиктована также необхоимостью провести наземную операцию ЦАХАЛ в Секторе Газа.
Мэр города Сдерот Алон Давиди рассказал, что проживание эвакуированных израильтян в гостиницах будет оплачего из бюджета страны.
Ранее сообщалось, что у больниц Газы осталось ресурсов на двое суток.
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