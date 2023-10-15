Власти Израиля эвакуировали 30 тысяч человек из южного города Сдерот

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Правительство Израиля эвакуриуровало города Сдерот с населением 30 тысяч человек.

Фото: Правда.Ру

Израиль провёл первую в истории страны масштабную эвакуацию населения города, расположенного рядом с Сектором Газа, из-за угрозы обстрелов со стороны ХАМАС.

Жителям города предписали покинуть город до понедельника.

Эвакуация населения продиктована также необхоимостью провести наземную операцию ЦАХАЛ в Секторе Газа.

Мэр города Сдерот Алон Давиди рассказал, что проживание эвакуированных израильтян в гостиницах будет оплачего из бюджета страны.

Ранее сообщалось, что у больниц Газы осталось ресурсов на двое суток.