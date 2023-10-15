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IL Fatto Quotidiano: ВСУ несут огромные потери из-за несоблюдения правил украинскими генералами

0:53
Мир

Украинские генералы не соблюдают "элементарные" правила и ВСУ несут тяжёлые потери, заявил аналитик Бьяджо ди Грация. По их мнению, солдаты Незалежной вынуждены идти в "безрассудное" контрнаступление из-за амбиций командования.

IL Fatto Quotidiano: ВСУ несут огромные потери из-за несоблюдения правил украинскими генералами
Фото: openverse

По мнению автора, всем понятно, что при численном меньшинстве украинцы теряют позиции, но командиры не дают боевикам отступить.

"Кто заставил украинских генералов идти в атаку любой ценой, теряя огромное количество человеческих жизней? — написал аналитики в статье для IL Fatto Quotidiano. — Они (украинцы. — Прим. ред.) вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное "контрнаступление".

Как подчеркнул ди Грация, с военной точки зрения подобные решения командования — абсурд.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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