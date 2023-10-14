Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полковник США Макгрегор считает, что Зеленский ради мира с Россией готов пожертвовать Харьковом и Одессой
Врач Мясников заявил, что грецкий орех предотвращает деменцию, а миндаль болезни сердца
В Израиле на похороны уроженца Волгограда пришло около двух тысяч человек
Врачи представили новый метод борьбы с неизлечимой болезнью
Представитель МИД РФ Захарова заявила, что обвинения Москвы в снабжении ХАМАС — это спекуляции
Попытка Зеленского убедить Рамштайн в первоочередности Украины "в войне с РФ", не имела успеха
Почему млекопитающие светятся под ультрафиолетом
Spiegel: по всей Германии полиция фиксирует антиизраильские инциденты
Жертвами палестино-израильского конфликта стали 16 россиян

В Варшаве неизвестный забрался на памятник и угрожает взрывом

0:50
Мир

Неизвестный мужчина взобрался на вершину памятника, посвященного жертвам авиакатастрофы, который находится в центре Варшавы, и угрожает взрывом, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Wirtualna Polska.

В Варшаве неизвестный забрался на памятник и угрожает взрывом
Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

"У него в ногах есть какой-то предмет, напоминающий взрывное устройство, в руках взрыватель", — цитирует портал слова очевидца.

Место происшествия было оцеплено полицией.

Памятник представляет собой треугольную конструкцию, напоминающую хвостовую часть самолета, длиной около шести метров. С одной стороны монумента перечислены имена 96 жертв этой трагедии, а с другой стороны на польском языке написано: "Памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском 10.04.2010".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Авиакатастрофа Леха Качиньского под Смоленском 10 апреля 2010 года. Lech Kaczyński flight.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике

Российская телеведущая Юлия Барановская впервые официально появилась в общественности с новым партнером, продюсером Артемом Сорокиным.

Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения
Новая тактика ВС РФ под Авдеевкой напоминает тактику "Вагнера"
Учёные рассказали, как продлить жизнь на 20 лет — простой способ "скрутить" свой биологический возраст
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Европейские санкции не тормозят российских шопинг-туристов в Финляндии
Сентябрьская стабильность: Рынок автомобилей с пробегом остается спокойным
Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют
Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют
Последние материалы
Врач Мясников заявил, что грецкий орех предотвращает деменцию, а миндаль болезни сердца
В Израиле на похороны уроженца Волгограда пришло около двух тысяч человек
Врачи представили новый метод борьбы с неизлечимой болезнью
В Варшаве неизвестный забрался на памятник и угрожает взрывом
Представитель МИД РФ Захарова заявила, что обвинения Москвы в снабжении ХАМАС — это спекуляции
Попытка Зеленского убедить Рамштайн в первоочередности Украины "в войне с РФ", не имела успеха
Почему млекопитающие светятся под ультрафиолетом
Spiegel: по всей Германии полиция фиксирует антиизраильские инциденты
Жертвами палестино-израильского конфликта стали 16 россиян
Хуснуллин: Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше срока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников