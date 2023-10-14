В Варшаве неизвестный забрался на памятник и угрожает взрывом

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Неизвестный мужчина взобрался на вершину памятника, посвященного жертвам авиакатастрофы, который находится в центре Варшавы, и угрожает взрывом, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Wirtualna Polska.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

"У него в ногах есть какой-то предмет, напоминающий взрывное устройство, в руках взрыватель", — цитирует портал слова очевидца.

Место происшествия было оцеплено полицией.

Памятник представляет собой треугольную конструкцию, напоминающую хвостовую часть самолета, длиной около шести метров. С одной стороны монумента перечислены имена 96 жертв этой трагедии, а с другой стороны на польском языке написано: "Памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском 10.04.2010".

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