Украина попала в список десяти стран с наивысшем уровнем безработицы

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Украина входит в список из десяти стран с одним из самых высоких уровней безработицы в мире.

Фото: wikipedia.org

По статистике, представленной самый высокий уровень безработицы отмечен в Южно-Африканской Республике, где он составляет 32,6%. Украина занимает последнее место в этом списке. "Слово и дело" также отмечает, что согласно данным Национального банка, прошлогодний уровень безработицы в стране составил 21,1%, что является максимальным показателем с 2010 года. На текущий год прогнозируется снижение до 19%, сообщает ТАСС.

Регулятор ожидает дальнейшего снижения безработицы в ближайшие два года, до 16,9% в 2024 году и 14,4% в 2025 году. Ранее премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль, сообщил, что страна потеряла 3,5 миллиона рабочих мест из-за вооруженных конфликтов. В начале октября, украинское издание "Страна" сослалось на монетарный и макроэкономический обзор Национального банка Украины, утверждая, что регулятор выявил дефицит рабочей силы в экономике страны.

Согласно этому документу, наблюдается рост числа вакансий на рынке труда, но предложение рабочей силы ограничено двумя факторами: миграцией украинцев за границу и мобилизацией мужчин вооруженными силами.

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