Захарова: США не могли не знать о подготовке к боевым действиям на Ближнем Востоке

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Вашингтон, имея значительный разведывательный потенциал на территории Ближнего Востока, не мог не знать о том, что ХАМАС готовит нападение на Израиль, следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Фото: CreativeCommons

По её мнению, власти США имели возможность предупредить руководство Израиля о готовящейся ракетной атаке, но не пошли на такой шаг. Как пояснила дипломат, американские разведчики наверняка видели подготовку к обстрелу благодаря спутникам.

Как подчеркнула Захарова в эфире "Соловьёв. Live", Белый дом сознательно решил не передавать сведения о грядущей массированной атаке своему союзнику в лице Израиля.

Ранее в МИД России сообщили, что граждане РФ звонят в ведомство с просьбой помочь им покинуть территорию Израиля из-за начавшегося конфликта с ХАМАС. Для россиян, находящихся в Израиле, была открыта горячая линия.