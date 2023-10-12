Вашингтон, имея значительный разведывательный потенциал на территории Ближнего Востока, не мог не знать о том, что ХАМАС готовит нападение на Израиль, следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По её мнению, власти США имели возможность предупредить руководство Израиля о готовящейся ракетной атаке, но не пошли на такой шаг. Как пояснила дипломат, американские разведчики наверняка видели подготовку к обстрелу благодаря спутникам.
Как подчеркнула Захарова в эфире "Соловьёв. Live", Белый дом сознательно решил не передавать сведения о грядущей массированной атаке своему союзнику в лице Израиля.
Ранее в МИД России сообщили, что граждане РФ звонят в ведомство с просьбой помочь им покинуть территорию Израиля из-за начавшегося конфликта с ХАМАС. Для россиян, находящихся в Израиле, была открыта горячая линия.
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