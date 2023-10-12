Глава ГУР Украины: с середины 2024 года Киев может столкнуться с сокращением помощи

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Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов не исключил, что с середины 2024 года у Киева возникнут проблемы с получением техники и финансирования от западных государств.

Фото: openverse.org

По его словам, до середины следующего года какие-либо проблемы с поддержкой вряд ли возникнут. При этом он добавил, что дальнейшая ситуация с поставками вооружений будет зависеть от того, удастся ли украинскому руководству продолжить сотрудничество с партнёрами.

"А дальше всё будет зависеть от нас — как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас", — подчеркнул Буданов в беседе с "Украинской правдой".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обеспокоен уменьшением внимания Запада к ситуации в его стране из-за конфликта между Израилем и Палестиной. Он призвал западных лидеров не останавливать поддержку ВСУ, поскольку в ином случае "время будет играть" на стороне РФ.