Зеленский обеспокоен уменьшением внимания Запада к Украине из-за атаки ХАМАС на Израиль

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил беспокойство о возможном уменьшении внимания Запада к украинскому конфликту в свете нападения ХАМАС на Израиль.

Фото: wikimedia.org

"Внимание мирового сообщества к Украине может снизиться", — отметил Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2.

При этом он подчеркнул, что это может повлечь за собой последствия, не уточнив свою мысль.

"Если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России", — сообщил Зеленский.

Тем не менее, президент Украины заявил, что "надеется на продолжение поддержки со стороны США", сообщает ТАСС.

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