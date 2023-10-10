Зеленский обеспокоен уменьшением внимания Запада к Украине из-за атаки ХАМАС на Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский выразил беспокойство о возможном уменьшении внимания Запада к украинскому конфликту в свете нападения ХАМАС на Израиль.
"Внимание мирового сообщества к Украине может снизиться", — отметил Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2.
При этом он подчеркнул, что это может повлечь за собой последствия, не уточнив свою мысль.
"Если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России", — сообщил Зеленский.
Тем не менее, президент Украины заявил, что "надеется на продолжение поддержки со стороны США", сообщает ТАСС.
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