Музыкант Джастин Бибер опубликовал пост в поддержку Израиля, сопроводив его снимком разбомбленного Сектора Газа.
Канадский исполнитель перепутал фото разрушенного Сектора Газа со снимком Израиля.
Бибер разместил сторис со словами: "Молюсь за Израиль" на фоне пострадавшего от бомбардировок Сектора Газа.
Под его постом подписчики стали размещать флаги Палестины.
Вскоре музыкант понял свою оплошность и удалил ощибочное фото, оставив подпись про молитву за Израиль на зелёном фоне.
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