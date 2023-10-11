Джастин Бибер опубликовал фото разбомблённой Газы с подписью: "Молюсь за Израиль"

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Музыкант Джастин Бибер опубликовал пост в поддержку Израиля, сопроводив его снимком разбомбленного Сектора Газа.

Фото: .социальные сети Джастина Бибера

Канадский исполнитель перепутал фото разрушенного Сектора Газа со снимком Израиля.

Бибер разместил сторис со словами: "Молюсь за Израиль" на фоне пострадавшего от бомбардировок Сектора Газа.

Под его постом подписчики стали размещать флаги Палестины.

Вскоре музыкант понял свою оплошность и удалил ощибочное фото, оставив подпись про молитву за Израиль на зелёном фоне.