Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умерла народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко
Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России в зоне СВО
Бастрыкин заинтересовался случаем, когда на ребенка в лифте напал мужчина
Журналистка Собчак пообещала размазать рэпера Моргенштерна на интервью
В Турции сказали, что достижение мира на Ближнем Востоке возможно при независимости Палестины
В Литве сильный ветер привел к отключению электроэнергии у 13 тысяч потребителей
В Подмосковье расследуют ДТП с автобусом и двумя подростками
Военные представители Израиля объявили о ликвидации свыше 400 террористов в секторе Газа
Военно-политический кабинет Израиля официально объявил войну Палестине

В Барселоне на улицы вышло 50 тыс. человек на протест против амнистии каталонским сепаратистам

2:03
Мир

Многотысячная демонстрация протеста против возможной амнистии каталонских сепаратистских политиков прошла в центре Барселоны. Согласно информации, предоставленной городскими правоохранительными органами, около 50 тысяч человек присоединились к этому мероприятию. Организатором митинга была испанская ассоциация "Каталонское гражданское общество", утверждающая, что в акции участвовали 300 тысяч человек. Главным лозунгом демонстрации стало: "Не от моего имени. Ни амнистия, ни самоопределение".

В Барселоне на улицы вышло 50 тыс. человек на протест против амнистии каталонским сепаратистам
Фото: Openverse

К мероприятию также присоединились различные политические деятели, выступающие за единство страны. Организаторы манифестации подчеркнули, что Каталония была частью Испании уже более 500 лет, и гражданское общество должно надежно следить за политическими партиями, чтобы они помнили, кому они служат и к кому несут ответственность, сообщает ТАСС.

Эта акция проходила в контексте текущих переговоров о формировании правительства Испании. После июльских всеобщих выборов ни одной политической силе не удалось получить абсолютное большинство для самостоятельного назначения своего кандидата на пост премьер-министра. В настоящее время лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), исполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес пытается завоевать поддержку парламента.

Для его возможного избрания на пост премьера важны голоса партий, выступающих за независимость Каталонии, которые требуют амнистии каталонских сепаратистов и обсуждения условий проведения референдума о независимости. Педро Санчес ранее заявлял, что голосование о выходе Каталонии из состава Испании не состоится. В конце сентября в Мадриде также прошла 40-тысячная демонстрация протеста против возможной амнистии региональных политиков, поддерживающих независимость.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Барселона: протесты против насилия в отношении женщин и детей
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Пугачева и Галкин* спешно покидают Израиль

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона
Палестинские бойцы успешно развивают наступление, освобождая свои земли
Израиль оказался не готов к современной войне и отдаёт территории палестинцам
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия
"Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Провал "Железного купола": Израиль в огне после ракет ХАМАСа
Ксению Собчак должны мобилизовать в армию Израиля
Ксению Собчак должны мобилизовать в армию Израиля
Последние материалы
В Подмосковье расследуют ДТП с автобусом и двумя подростками
Военные представители Израиля объявили о ликвидации свыше 400 террористов в секторе Газа
Военно-политический кабинет Израиля официально объявил войну Палестине
Умер экс-участник группы "Руки Вверх" Владимир Капырин
Президент Палестины призвал мировое сообщество предоставить поддержку жителям сектора Газа
Более 400 человек погибли в результате атаки ХАМАСа на Израиль
В Германии заявили, что Украине не хватает систем ПВО
Люксовая яхта будет осуществлять прогулки по Волге
Тренер "Интер Майами" прокомментировал слухи об уходе Месси из клуба
Необычный рекорд Гиннесcа с помощью автомобильных фар установили водители Suzuki
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников