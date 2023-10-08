В Барселоне на улицы вышло 50 тыс. человек на протест против амнистии каталонским сепаратистам

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Многотысячная демонстрация протеста против возможной амнистии каталонских сепаратистских политиков прошла в центре Барселоны. Согласно информации, предоставленной городскими правоохранительными органами, около 50 тысяч человек присоединились к этому мероприятию. Организатором митинга была испанская ассоциация "Каталонское гражданское общество", утверждающая, что в акции участвовали 300 тысяч человек. Главным лозунгом демонстрации стало: "Не от моего имени. Ни амнистия, ни самоопределение".

Фото: Openverse

К мероприятию также присоединились различные политические деятели, выступающие за единство страны. Организаторы манифестации подчеркнули, что Каталония была частью Испании уже более 500 лет, и гражданское общество должно надежно следить за политическими партиями, чтобы они помнили, кому они служат и к кому несут ответственность, сообщает ТАСС.

Эта акция проходила в контексте текущих переговоров о формировании правительства Испании. После июльских всеобщих выборов ни одной политической силе не удалось получить абсолютное большинство для самостоятельного назначения своего кандидата на пост премьер-министра. В настоящее время лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), исполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес пытается завоевать поддержку парламента.

Для его возможного избрания на пост премьера важны голоса партий, выступающих за независимость Каталонии, которые требуют амнистии каталонских сепаратистов и обсуждения условий проведения референдума о независимости. Педро Санчес ранее заявлял, что голосование о выходе Каталонии из состава Испании не состоится. В конце сентября в Мадриде также прошла 40-тысячная демонстрация протеста против возможной амнистии региональных политиков, поддерживающих независимость.

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