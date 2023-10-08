Собчак заявила, что война в Израиле заставит США забыть об Украине

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Ксения Собчак назвала Израиль своей второй родиной и заявила, что кое-кому кризис на Ближнем Востоке очень выгоден.

Фото: Фото: Oren Rozen

Собчак уверена, что фото плененной боевиками голой девушки изменит ход истории на Ближнем Востоке.

Журналистка считает, что палестинцы имеют право ненавидеть евреев за то, что их лишили земли, а евреи имею право ненавидеть палестинцев за варварские методы.

Она заявила, что кое-кому данный кризис очень выгоден.

"Не будем показывать пальцем", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Ксения Собчак убеждена, что США не заинтересованы в войне на Ближнем Востоке, так как мечтали о договорённостях с Саудовской Аравией. Также, по словам журналистки, Америка намеревалась снять санкции с Ирана в обмен на лояльность.

"С большой войной на Ближнем Востоке (если не дай бог она разрастётся), об Украине США придется забыть", — выразила своё мнение Собчак.

Она назвала цинизмом то, что люди, играющие в "Большую Игру", допускают гибель людей и варварство.

Ранее Алексей Арестович* заявил, что за нападением боевиков ХАМАС на Израиль стоит Иран.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.