Ксения Собчак назвала Израиль своей второй родиной и заявила, что кое-кому кризис на Ближнем Востоке очень выгоден.
Собчак уверена, что фото плененной боевиками голой девушки изменит ход истории на Ближнем Востоке.
Журналистка считает, что палестинцы имеют право ненавидеть евреев за то, что их лишили земли, а евреи имею право ненавидеть палестинцев за варварские методы.
Она заявила, что кое-кому данный кризис очень выгоден.
"Не будем показывать пальцем", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
Ксения Собчак убеждена, что США не заинтересованы в войне на Ближнем Востоке, так как мечтали о договорённостях с Саудовской Аравией. Также, по словам журналистки, Америка намеревалась снять санкции с Ирана в обмен на лояльность.
"С большой войной на Ближнем Востоке (если не дай бог она разрастётся), об Украине США придется забыть", — выразила своё мнение Собчак.
Она назвала цинизмом то, что люди, играющие в "Большую Игру", допускают гибель людей и варварство.
Ранее Алексей Арестович* заявил, что за нападением боевиков ХАМАС на Израиль стоит Иран.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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