Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Египте открыт огонь по автобусу с туристами из Израиля, много погибших
СМИ Израиля утверждают, что лидер ХАМАС Айман Юнис ликвидирован
Западные СМИ: "За нападением на Израиль стоит Москва"
Экс-агент ЦРУ Макговерн заявил, что США подтолкнут Киев к переговорам даже без Зеленского
"Царьград": роль MI6 в атаке на Крымский мост — взрыв спланировали в Британии?
Пластический хирург раскрыл, как Собчак хотела изменить внешность
Раскрыли сроки запуска iPhone 16 в производство
На гранатомётах ХАМАС есть маркировка подразделения ВСУ из города Мукачево
В Снегирёвке "Правый сектор"* расстрелял 22 мирных украинца за пророссийские взгляды

Собчак заявила, что война в Израиле заставит США забыть об Украине

1:26
Мир

Ксения Собчак назвала Израиль своей второй родиной и заявила, что кое-кому кризис на Ближнем Востоке очень выгоден.

Собчак заявила, что война в Израиле заставит США забыть об Украине
Фото: Фото: Oren Rozen

Собчак уверена, что фото плененной боевиками голой девушки изменит ход истории на Ближнем Востоке.

Журналистка считает, что палестинцы имеют право ненавидеть евреев за то, что их лишили земли, а евреи имею право ненавидеть палестинцев за варварские методы.

Она заявила, что кое-кому данный кризис очень выгоден.

"Не будем показывать пальцем", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Ксения Собчак убеждена, что США не заинтересованы в войне на Ближнем Востоке, так как мечтали о договорённостях с Саудовской Аравией. Также, по словам журналистки, Америка намеревалась снять санкции с Ирана в обмен на лояльность.

"С большой войной на Ближнем Востоке (если не дай бог она разрастётся), об Украине США придется забыть", — выразила своё мнение Собчак.

Она назвала цинизмом то, что люди, играющие в "Большую Игру", допускают гибель людей и варварство.

Ранее Алексей Арестович* заявил, что за нападением боевиков ХАМАС на Израиль стоит Иран.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Пугачева и Галкин* спешно покидают Израиль

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона
Палестинские бойцы успешно развивают наступление, освобождая свои земли
Израиль оказался не готов к современной войне и отдаёт территории палестинцам
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия
"Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
Провал "Железного купола": Израиль в огне после ракет ХАМАСа
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Ксению Собчак должны мобилизовать в армию Израиля
Ксению Собчак должны мобилизовать в армию Израиля
Последние материалы
В Египте открыт огонь по автобусу с туристами из Израиля, много погибших
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста
Собчак заявила, что война в Израиле заставит США забыть об Украине
СМИ Израиля утверждают, что лидер ХАМАС Айман Юнис ликвидирован
В США заявили о страхе из-за российского ядерного "Буревестника". Почему на Западе его боятся?
Западные СМИ: "За нападением на Израиль стоит Москва"
Экс-агент ЦРУ Макговерн заявил, что США подтолкнут Киев к переговорам даже без Зеленского
"Царьград": роль MI6 в атаке на Крымский мост — взрыв спланировали в Британии?
Пластический хирург раскрыл, как Собчак хотела изменить внешность
Раскрыли сроки запуска iPhone 16 в производство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников