Арестович* заявил, что Иран стоит за атакой на Израиль: "Ибо Иран и РФ — союзники"

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Алексей Арестович* обвинил Иран в помощи боевикам ХАМАС, которые атаковали Израиль.

Фото: kremlin. ru

Украинский военный аналитик отметил, что палестинские группировки вышли на новый уровень.

"За спланированной атакой ХАМАСа стоит Иран, а это уже уровень, затрагивающий интересы США, РФ, Китая и наши, ибо Иран и РФ — союзники в этой войне", — написал экс-советник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он предположил, что израильские события стали реакцией на переговоры между Израилем и Саудовской Аравией.

Арестович* отметил, что Израиль будет вынужден глобально пересматривать всю политику безопасности.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings сокращает полёты между Россией и Израилем.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.