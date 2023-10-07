Алексей Арестович* обвинил Иран в помощи боевикам ХАМАС, которые атаковали Израиль.
Украинский военный аналитик отметил, что палестинские группировки вышли на новый уровень.
"За спланированной атакой ХАМАСа стоит Иран, а это уже уровень, затрагивающий интересы США, РФ, Китая и наши, ибо Иран и РФ — союзники в этой войне", — написал экс-советник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Он предположил, что израильские события стали реакцией на переговоры между Израилем и Саудовской Аравией.
Арестович* отметил, что Израиль будет вынужден глобально пересматривать всю политику безопасности.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings сокращает полёты между Россией и Израилем.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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