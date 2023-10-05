Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что срочно требуется встреча с президентом Владимиром Зеленским ввиду критической ситуации в украинской армии.
"Выплаты в армии… Полный бардак. Изменений в приказе о мобилизации срочников все еще нет, по демобилизации тоже тихо. Почему они сидят три года в рабстве? Зачем?" — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.
Депутат отметил, что делает такие выводы на основании непосредственных разговоров с бойцами ВСУ. Гончаренко назвал создавшуюся ситуацию критической, отметив, что дело касается не только выплат военным и обеспечения армии.
"Ситуация критическая и на фронте", — признал Гончаренко.
Политик считает, что Зеленский обязан "выйти к людям" и откровенно всё им рассказать, не обманывая их и не говоря о том, что "летом будем в Ялте".
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