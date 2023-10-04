Из-за инфляции в 2022 году потребление мяса среди жителей Нидерландов снизилось

В 2022 году жители Нидерландов начали употреблять меньше мясных продуктов из-за инфляции, и уровень потребления достиг самой низкой точки с 2005 года.
По данным этого доклада, в 2022 году средний житель Нидерландов потреблял около 75 кг мяса и мясных продуктов на год на одного человека. Это на 1,1 кг меньше, чем в предыдущем году. Этот уровень потребления является самым низким с 2005 года, сообщает ТАСС.
Доклад объясняет снижение потребления мяса в Нидерландах инфляцией. В прошлом году жители страны сократили потребление в основном говядины и курицы, при этом уровень потребления свинины остался на том же уровне, что и в 2021 году. Однако цены на говядину и курицу увеличились быстрее, чем цены на свинину, как указано в докладе исследования.
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