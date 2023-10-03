Telegraph: у Великобритании закончилось вооружение, которое она могла бы дать ВС Украины

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Великобритания уже передала Киеву всё вооружение, которое она могла предоставить. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного.

Фото: Openverse

"Мы продолжим поставлять технику, чтобы поддержать Украину, но сейчас наиболее необходимы средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, а у нас закончились все эти ресурсы", — приводит газета слова источника.

В публикации также отмечается, что согласно мнению высокопоставленного военного, другие страны должны вмешаться и взять на себя большую долю ответственности в этой ситуации.