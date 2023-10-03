Великобритания уже передала Киеву всё вооружение, которое она могла предоставить. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного.
"Мы продолжим поставлять технику, чтобы поддержать Украину, но сейчас наиболее необходимы средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, а у нас закончились все эти ресурсы", — приводит газета слова источника.
В публикации также отмечается, что согласно мнению высокопоставленного военного, другие страны должны вмешаться и взять на себя большую долю ответственности в этой ситуации.
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