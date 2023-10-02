CNN сообщили о нанесении ряда сильнейших ударов по Украине

Западные партнёры Украины неожиданно для неё нанесли по ней сразу несколько ударов, которых Киев никак не ожидал. Об этом сообщил обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

Фото: wikipedia.org

Один из ударов был нанесён республиканцами, настоявших на том, чтобы в законопроекте о государственных расходах не было пункта о шестимиллиардной помощи Киеву.

Ещё один удар Украина получила от Словакии, в которой победителями парламентских выборов стала партия Smer во главе с Робертом Фицо, который дал обещание прекратить военную помощь Киеву.

Также нельзя забывать о ухудшении украинско-польских отношений, напомнил автор.

"Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева. Спор заставил Варшаву предупредить Киев, что она может прекратить поставки оружия своему соседу", — отметил Коллинсон.

В итоге положение Украины становится всё более шатким и угрожающим, а военная и финансовая помощь со стороны западных партнёров оказывается для неё под вопросом, что в целом оказывается выгодно России, добавил эксперт.