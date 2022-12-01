В CNN призвали США увеличить помощь Украине из-за "зимы бесчеловечности"

Россия использует зиму в качестве оружия в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил американский аналитик Стивен Коллинсон. Он назвал стратегию президента Владимира Путина "зимой бесчеловечности" и призвал Вашингтон перевести военную помощь Киеву на новый уровень.

"Использование зимы в качестве оружия предназначено для того, чтобы сломить волю нации и проверить щедрость западной общественности, оплачивающей счета за оборону Украины", — указал Коллинсон в материале для CNN.

Массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины сделали актуальным вопрос о необходимости переговоров, а также об оказании дальнейшей финансовой помощи киевскому режиму, считает аналитик.