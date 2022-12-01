Россия использует зиму в качестве оружия в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил американский аналитик Стивен Коллинсон. Он назвал стратегию президента Владимира Путина "зимой бесчеловечности" и призвал Вашингтон перевести военную помощь Киеву на новый уровень.
"Использование зимы в качестве оружия предназначено для того, чтобы сломить волю нации и проверить щедрость западной общественности, оплачивающей счета за оборону Украины", — указал Коллинсон в материале для CNN.
Массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины сделали актуальным вопрос о необходимости переговоров, а также об оказании дальнейшей финансовой помощи киевскому режиму, считает аналитик.
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