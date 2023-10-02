Арестович*: в рядах ВСУ сейчас сражаются "тысячи тысяч" наёмников

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Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* рассказал, что на стороне Киева в настоящий момент в боевых действиях на Украине принимают участие "тысячи тысяч" наёмников.

Фото: wikipedia.org

Этой информацией экс-советник офиса украинского президента поделился в интервью украинскому журналисту Василию Голованову на его Youtube-канале.

Арестович* уточнил, что речь идёт не о прибывших из бывших союзных республик гражданах, умеющих говорить по-русски, а о тех, кто прибыл на Украину издалека.

"Корейцы, японцы, американцев очень много", — уточнил Арестович*.

Однако наёмников в зоне СВО ждёт незавидная участь, напомнил бывший советник офиса Зеленского.

"Воюют, гибнут", — сказал Арестович*.

В качестве примера он привёл встреченную им в США семью наёмника из этой страны, который погиб в зоне СВО, а у него на родине осталась жена, не имеющая работы, и двое детей.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.