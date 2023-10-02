Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что глубоко возмущён тем, что американский миллиардер Илон Маск "иронизирует над Украиной", тем самым поддерживая Россию.
Ранее Маск опубликовал в соцсети Х фотоколлаж с "несчастным" Владимиром Зеленским. Предприниматель подписал картинку в юмористическом стиле: "Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи".
На пост Маска быстро отреагировали в Верховной Раде, заявив, что миллиардер занимается "распространением российской пропаганды".
Подоляк считает, что таким образом гендиректор компании SpaceX поддержал Россию.
"Любая поддержка России… Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — безусловное поощрение российской пропаганды… К сожалению, далеко не все и не всегда, будучи значимыми медийными фигурами, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки", — написал Подоляк в своём Telegram-канале.
Ранее глава США Джо Байден подписал закон, в котором финансирование работы правительства до 17 ноября не предполагает финансовой помощи Киеву.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".