Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ургант заявил, что символизирует Россию и пообещал ответить на доносы
Повышение самооценки и развитие творческих способностей: почему важно позволять детям экспериментировать с макияжем
Захарова сыронизировала над словами Бербок по поводу вступления Украины в ЕС
Школьники выпрыгнули из окна во время урока: учительница забаррикадировала дверь и сильно плакала
Андрей Клинцевич: Украину готовят в последний бой
Виктория Боня решила заморозить свои яйцеклетки
Бывшего следователя из Волгограда признали виновным в получении взяток на 21 миллион рублей
Фото актрисы Агаты Муцениеце на курорте вызвали горячие споры в Сети
Бербок пообещала, что ЕС скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска" с Украиной в своём составе

Михаил Подоляк возмутился "поощрением российской пропаганды" от Илона Маска

1:20
Мир

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что глубоко возмущён тем, что американский миллиардер Илон Маск "иронизирует над Украиной", тем самым поддерживая Россию.

Михаил Подоляк возмутился "поощрением российской пропаганды" от Илона Маска
Фото: wikipedia.org

Ранее Маск опубликовал в соцсети Х фотоколлаж с "несчастным" Владимиром Зеленским. Предприниматель подписал картинку в юмористическом стиле: "Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи".

На пост Маска быстро отреагировали в Верховной Раде, заявив, что миллиардер занимается "распространением российской пропаганды".

Подоляк считает, что таким образом гендиректор компании SpaceX поддержал Россию.

"Любая поддержка России… Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — безусловное поощрение российской пропаганды… К сожалению, далеко не все и не всегда, будучи значимыми медийными фигурами, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки", — написал Подоляк в своём Telegram-канале.

Ранее глава США Джо Байден подписал закон, в котором финансирование работы правительства до 17 ноября не предполагает финансовой помощи Киеву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Киеве уничтожены гостиница с наёмниками и военный завод

Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".

В Киеве мощный взрыв на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами"
Российские бойцы ликвидировали основателя нацбатальона "Айдар"*
Армия РФ ликвидировала основателя нацбата "Айдар"*
Владимир Зеленский не доживёт до капитуляции Украины
Конгрессмен Дэвидсон потребовал разъяснить, зачем США поддерживают Украину
Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Кадыров на новых территориях перевоспитает нацистов
Количество руководящих идиотов в странах НАТО зашкаливает
Количество руководящих идиотов в странах НАТО зашкаливает
Последние материалы
Политолог: Пашинян может повторить судьбу Зеленского
Михаил Подоляк возмутился "поощрением российской пропаганды" от Илона Маска
Школьники выпрыгнули из окна во время урока: учительница забаррикадировала дверь и сильно плакала
Психолог: что говорит о человеке его аватарка
Андрей Клинцевич: Украину готовят в последний бой
Виктория Боня решила заморозить свои яйцеклетки
Бывшего следователя из Волгограда признали виновным в получении взяток на 21 миллион рублей
Фото актрисы Агаты Муцениеце на курорте вызвали горячие споры в Сети
Бербок пообещала, что ЕС скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска" с Украиной в своём составе
Украинцы негодуют от публикации Илона Маска в соцсети
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников