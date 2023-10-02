Песков: отказ США финансировать Украину является временным явлением

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Отказ Белого дома от финансирования киевского режима является временным явлением, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: CreativeCommons

По его словам, Вашингтон не будет сокращать свою вовлечённость в конфликт.

"Очевидно, это временное явление", — подчеркнул Песков на брифинге, комментируя закон о финансировании работы правительства США до 17 ноября, в котором не предусмотрены средства для Украины.

Ранее журналисты Spiegel порекомендовали Киеву поразмышлять над стратегией выхода из вооружённого конфликта с РФ. Они отметили, что Украина уже не находится на первых позициях в списке приоритетов Вашингтона.

В сентябре экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что у Киева заканчиваются деньги. Бывший военный убеждён: даже с учётом американской поддержки ВСУ не смогут перехватить инициативу на линии соприкосновения.