Отказ Белого дома от финансирования киевского режима является временным явлением, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Вашингтон не будет сокращать свою вовлечённость в конфликт.
"Очевидно, это временное явление", — подчеркнул Песков на брифинге, комментируя закон о финансировании работы правительства США до 17 ноября, в котором не предусмотрены средства для Украины.
Ранее журналисты Spiegel порекомендовали Киеву поразмышлять над стратегией выхода из вооружённого конфликта с РФ. Они отметили, что Украина уже не находится на первых позициях в списке приоритетов Вашингтона.
В сентябре экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что у Киева заканчиваются деньги. Бывший военный убеждён: даже с учётом американской поддержки ВСУ не смогут перехватить инициативу на линии соприкосновения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".